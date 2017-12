Adolescente massacra a família na França Um garoto de 14 anos, armado com uma escopeta de caça, matou o pai, a mãe, um irmão de apenas quatro anos e ainda feriu gravemente a irmã de 11 anos, na pequena cidade de Ancourteville-sur-Héricourt, oeste da França. As autoridades ainda não sabem por que o rapaz abriu fogo, na quarta-feira, contra a família. Hoje, psicólogos se reuniram com o garoto para tentar descobrir as razões do crime. O jovem, cujo primeiro nome é Pierre e que está sob custódia da polícia, admitiu ter sido o autor do triplo assassinato e, segundo o procurador Michel Lévy, "permanece assustadoramente calmo". Na quarta-feira, Pierre, que estava sozinho em casa, teve a idéia de matar seus pais repentinamente, enquanto fazia o dever de casa. Convicto, ele foi buscar a escopeta de caça de seu pai, carregou-a com quatro cartuchos e foi ver o desenho animado Shrek, à espera da família. Os primeiros a chegar foram a mãe e o irmão. Ele descarregou dois tiros na mulher, cujo cadáver trancou no banheiro, e foi até o quarto pintar alguns desenhos. Depois, Pierre esperou Marion, sua irmã, voltar para casa. Como ela insistia em querer entrar no banheiro, ele também disparou contra ela. Após atirar na irmã, o rapaz atirou no irmão mais novo, que morreu na hora. Depois, recarregou a escopeta e esperou que o pai voltasse para casa e disparou contra ele.