Adolescente morre de gripe aviária na Indonésia Uma adolescente de 17 anos morreu de gripe aviária na Indonésia, elevando o número de mortos no país em decorrência do vírus para 83, informou uma autoridade do Ministério da Saúde, nesta quinta-feira. A morte da garota acontece dias após uma mulher de 29 anos que morava em Bali morrer devido à doença, tornando-se a primeira vítima fatal humana conhecida na ilha. A criada de 17 anos de Tangerang, oeste de Jacarta, morreu na terça-feira depois de ter forte febre na semana passada, disse por telefone Joko Suyono, do centro de gripe aviária do ministério. A forma mais comum de humanos se contagiarem com o vírus H5N1 é por meio do contato com aves domésticas, mas autoridades ainda estão investigando como a garota contraiu a doença. Excluindo-se a última morte, há 320 casos confirmados de humanos que contraíram a doença e 193 mortos no mundo, de acordo com Organização Mundial da Saúde.