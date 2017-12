Adolescente morre em operação israelense Um adolescente de 15 anos morreu neste sábado, 26, na cidade de Nablus, na Cisjordânia, durante uma operação do Exército israelense para deter milicianos palestinos, na qual outras seis pessoas ficaram feridas, informaram fontes médicas. Segundo testemunhas, as forças israelenses cercaram um edifício residencial em Nablus, alegando que dentro do prédio havia milicianos das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, os quais responderam com tiros e granadas contra os soldados. O Exército israelense realizou uma operação similar em Gaza, onde deteve quatro pessoas de uma mesma família na área de Rafah, informaram fontes de segurança palestinas. Na noite de sexta-feira, o Exército israelense destruiu parcialmente uma casa de Gaza, onde afirma que havia um arsenal, deixando algumas pessoas levemente feridas.