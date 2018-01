Adolescente palestino é morto por soldados israelenses Um garoto palestino de 16 anos foi assassinado e outro foi ferido a tiros por soldados israelenses neste sábado, quando caminhavam até a escola em Gaza, informaram fontes ligadas a hospitais. Testemunhas disseram que um grupo de estudantes caminhava rumo à escola quando passou a cerca de 700 metros de um posto avançado do Exército de Israel no entroncamento de Karni, e os soldados abriram fogo. Fontes militares garantem que os soldados israelenses dispararam apenas "tiros de advertência" quando os alunos passavam "perto demais" de uma cerca divisória. O incidente está sendo investigado. Ainda neste sábado, o Exército anunciou ter detido 55 supostos militantes palestinos durante as duas últimas semanas, inclusive cinco líderes milicianos. As forças armadas afirmam que oito deles estariam planejando atentados suicidas contra alvos israelenses. Enquanto isso, durante entrevista concedida à rádio estatal israelense, o novo líder do Partido Trabalhista, o pacifista Amram Mitzna, defendeu que apenas o diálogo com os palestinos poderá garantir uma paz duradoura. Mitzna garantiu que, se vencer Ariel Sharon nas eleições para primeiro-ministro em janeiro de 2003, retirará unilateralmente, no prazo de um ano, todos os soldados do Exército de Israel presentes na Faixa de Gaza. No entanto, ele prevê que a retirada sem um acordo prévio com os palestinos poderia ser "problemática, difícil e complicada". "Justamente por este motivo o diálogo é importante. Sem diálogo não haverá segurança efetiva e estável no Oriente Médio. É necessário dar outra oportunidade às negociações com os palestinos", destacou. E concluiu: "Não acredito em Yasser Arafat nem em seu povo. Estou pensando apenas nos interesses vitais de Israel."