Adolescente pede perdão a vítimas de ataque em estação de Berlim O jovem de 16 anos que feriu 41 pessoas após a festa inaugural da estação ferroviária central de Berlim, pouco antes da meia-noite da última sexta-feira, pediu hoje perdão às vítimas do ataque por meio de seu advogado. "Em nome do meu cliente peço perdão às vítimas e a seus familiares pelo ocorrido", afirmou o advogado à emissora de rádio local RBB, no que constitui a primeira prova de que o adolescente reconheceu a autoria do ataque em série. Segundo dados divulgados nesta terça-feira pela promotoria responsável pelo caso, o número de pessoas atacadas pelo rapaz chega a 41 no total. A identidade do jovem não foi informada. No entanto foi revelado que ele aparentemente não estava tão embriagado como se pensava no início das investigações.