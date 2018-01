Adolescente se afoga após namorada negar-lhe beijo Um adolescente de 16 anos ficou tão magoado quando sua namorada negou-lhe um beijo que pulou no Rio Nilo e acabou se afogando, informaram autoridades locais nesta quarta-feira. Saber Ahmed Darwish estava com sua namorada em um clube à beira do rio na cidade de Benha, no Delta do Nilo, quando pediu a ela um beijo, disseram policiais, sob condição de anonimato. A garota, também adolescente, aparentemente teria respondido que não o beijaria até que ele a pedisse em casamento. Darwish ameaçou pular no rio se ela não o beijasse, mas ela não o levou a sério. Em seguida, ele pulou no Nilo e seu afogou, deixando-a gritando em estado de choque, de acordo com a polícia. A garota não foi identificada.