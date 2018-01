Adolescente violentada por mais de um ano em base israelense Ao menos 20 soldados e empregados do exército são suspeitos de violentarem durante mais de um ano uma adolescente deficiente mental em uma base da força aérea israelense no sul do país. A polícia militar interrogou cerca de quinze soldados do contingente e a vários empregados civis do exército, mas não realizou detenções. A adolescente, filha de um militar de carreira, havia sido hospitalizada várias vezes por problemas psiquiátricos. A menina tinha apenas 13 anos quando foi violentada. Os implicados no caso afirmaram que ela consentia com as relações e que pensavam que ela tinha mais de 16 anos. O comandante chefe da força aérea, general Elyezer Shkedy, afirmou que os atos são "graves" e "contrários às normas de comportamento e à ética do exército". Atualmente, a adolescente estuda em uma instituição privada sob vigilância psicológica e seus parentes abandonaram a região.