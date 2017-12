Adolescentes britânicos acusados de matar nigeriano de 10 anos Quatro adolescentes foram acusados formalmente hoje pelo assassinato de um garoto nigeriano de 10 anos, um crime que chocou a Grã-Bretanha e levantou a questão sobre deterioração da segurança nos subúrbios do país. Damilola Taylor foi morto em 27 de novembro do ano passado quando retornava à sua casa de uma aula de computação. Na época, o primeiro-ministro Tony Blair prometeu usar de todos os meios para encontrar os assassinos do garoto. Segundo o inspetor-chefe Trevor Sheperd, os quatro adolescentes indiciados hoje - um de 14, dois de 15 e um 16 anos - foram levados sob custódia. Todos eles, que não tiveram a identidade revelada, já haviam sido questionados pela polícia. Os pais de Damilola, que lançaram vários apelos para que a população ajudasse a encontrar os assassinos de seu filho, recusaram-se a comentar as detenções, afirmando que preferem permitir que "o processo legal siga seu curso". Damilola havia chegado à Grã-Bretanha três meses antes de sua morte. A família Taylor mudou-se da Nigéria para um bairro ao sul de Londres para que sua filha pudesse se tratar de uma epilepsia. Por várias vezes, o pequeno Damilola reclamou de ter sido alvo de chacotas de seus colegas na escola por causa de seu sotaque africano. O garoto morreu em conseqüência de várias feridas de faca em uma escadaria de um bloco residencial de classe baixa no sul de Londres. Desde o início das investigações, a polícia suspeitava de que os assassinos eram jovens moradores do local.