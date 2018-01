Adolescentes sauditas são açoitados por pichar muros Autoridades sauditas açoitaram dois adolescentes que foram detidos por grafitar em muros frases de apoio a Osama bin Laden, líder da rede Al-Qaeda, e a Saddam Hussein, ex-ditador do Iraque, informou um oficial de polícia, que pediu anonimato. Os dois garotos, de 15 e 16 anos, que não foram identificados, agiram na cidade de Nimas, no sudoeste da Arábia Saudita, no início desta semana. Eles foram açoitados e entregues aos pais, que prometeram que os adolescentes não voltarão a repetir o ato. O número de chibatadas não foi informado, nem as frases escritas pelos garotos.