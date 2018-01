Adúlteras serão apedrejadas até a morte no Sudão Duas mulheres sudanesas foram condenadas à morte por apedrejamento por terem cometido adultério. As acusadas não foram auxiliadas por um advogado. O julgamento foi executado em árabe, que não é a língua-mãe das sudanesas, conforme informou a Anistia Internacional, organização sediada em Londres que defende os Direitos Humanos. Sadia Idriss Fadul foi condenada no dia 13 de fevereiro, e Amouna Abdallah Dldoum no dia 6 de março. As sentenças podem ser executadas a qualquer momento, segundo um comunicado da organização. As duas mulheres pertencem a uma tribo que não fala árabe, mas os processos, realizados no estado central de Ghezira, se desenvolveram em árabe e sem a presença de intérpretes. A Anistia Internacional acrescentou que "uma das mulheres, Sadia Idriss Fadul, está com um de seus filhos na prisão com ela". O homem que foi processado com Fadul foi solto porque não havia provas suficientes contra ele.