Advogado baleado por Dick Cheney deixa hospital O advogado Harry Whittington, que levou um tiro do vice presidente Dick Cheney durante um acidente de caça, foi liberado do hospital em que estava internado nesta sexta-feira e disse a repórteres que sentia muito por todos os problemas que Cheney enfrentou na semana passada. Whittington deu um breve depoimento e não respondeu à perguntas. Sua voz estava um pouco rouca, ele tinha arranhões no pescoço e uma cicatriz em sua pálpebra direita. "Todos nós assumimos certos riscos naquilo que fazemos. Acidentes acontecem", disse o advogado de 78 anos. Durante a entrevista, Whittington afirmou que a última semana foi uma nuvem de má sorte e tristeza. "Minha família e eu sentimos muito por tudo que o vice-presidente Cheney e sua família tiveram que lidar". Cheney assumiu toda a responsabilidade pelo ocorrido em uma entrevista concedia ao canal Fox News, na quarta-feira. Em discurso no Legislativo do Estado de Wyoming, nessa sexta-feira, ele também citou o acidente: "Felizmente, Harry Whittington está bem. O chefe da ala de emergência do hospital, Dr. David Blanchard, disse que o advogado irá para casa nesta sexta-feira por causa de sua "excelente saúde", mas advertiu que ele ainda não está totalmente recuperado.