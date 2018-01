Advogado de ex-presidente peruano foragido apresenta habeas corpus

LIMA - O advogado do ex-presidente do Peru Alejandro Toledo, Heriberto Benítez, apresentou nesta segunda-feira, 6, um habeas corpus para anular a ordem de captura contra o ex-mandatário. Toledo é suspeito de ter recebido US$ 20 milhões em propina da Odebrecht.

Benítez afirmou que Toledo, que estaria foragido nos Estados Unidos, voltará ao Peru se for cancelado o pedido de prisão preventivo e o processo for para o regime simples.

O habeas corpus foi apresentado à Corte Superior de Justiça de Lima e encaminhado ao 41º Tribunal Penal de Lima, que tem 24 horas para emitir um parecer.

O advogado, ex-congressista vinculado a casos de corrupção no país nos últimos anos, afirmou que interpôs o habeas corpus com a conivência de Toledo, depois que o recurso de queixa inicial foi recusado.

A Procuradoria-Geral do Peru suspeita que Toledo praticou crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro, por supostamente receber US$ 20 milhões da Odebrecht em troca de favorecer a companhia na licitação da Rodovia Interoceânica do Sul.

As autoridades peruanas estão à espera de uma decisão dos Estados Unidos de prender Toledo, para dar início ao processo de extradição.

Toledo é a primeira grande figura da política peruana envolvida no caso Odebrecht. Em dezembro, a empresa admitiu à Justiça americana ter pago US$ 29 milhões em subornos a políticos e funcionários públicos do país andino entre 2005 e 2014.

O período contempla os mandatos presidenciais de Toledo (2001-2006), Alana García (2006-2011) e Ollanta Humala (2011-2016). / EFE