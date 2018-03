Advogado de Karadzic apela contra a extradição O advogado de Radovan Karadzic enviou pelo correio, na última hora, a apelação contra a extradição do ex-comandante militar da Bósnia, segundo noticiou hoje o Politika, um dos principais jornais da Sérvia. O advogado Svetozar Vujacic, no entanto, não confirmou nem desmentiu a notícia. A equipe de advogados que defende Karadzic tinha até ontem para registrar uma apelação formal. O comprovante postal é suficiente para o registro, mesmo que a correspondência ainda não tenha chegado. "Se eu falasse sobre isso, a apelação já teria sido rejeitada e Radovan Karadzic já estaria a caminho de Haia", afirmou o advogado, referindo-se à cidade holandesa que sedia o tribunal internacional para crimes de guerra. Karadzic enfrenta 11 acusações do tribunal, incluindo genocídio e conspiração para genocídio, por supostamente ter planejado o massacre de 8 mil homens e garotos muçulmanos em Srebrenica, em 1995, na pior carnificina desde a Segunda Guerra Mundial.