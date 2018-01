Advogado de Saddam apela à Suprema Corte dos EUA O único americano da equipe de defesa de Saddam Hussein pediu à Suprema Corte dos Estados Unidos que declare inconstitucional a detenção do presidente deposto do Iraque. A manobra vem no momento em que os advogados do ex-ditador aguardam uma oportunidade de encontrar o cliente e descobrir quais as acusações que serão levantadas no tribunal de crimes de guerra do Iraque. Ele poderá enfrentar a pena de morte. ?Mesmo os direitos básicos a um processo legal, o direito básico a um julgamento justo estão sendo pisoteados?, disse Curtis Doebbler que participa como voluntário na equipe de 20 advogados da Bélgica, Grã-Bretanha, França, Jordânia, Líbano, Líbia e Tunísia. Doebbler alega que autoridades americanas proibiram-no e os demais advogados de ver Saddam, preso desde dezembro.