Advogado de Trump usou email corporativo para pagar atriz pornô

WASHINGTON - O advogado pessoal do presidente Donald Trump usou o email corporativo da empresa do republicano para negociar os detalhes do pagamento feito à atriz pornô Stormy Daniels, que supostamente teve um caso com o presidente antes de ele assumir o cargo como parte de um acordo de confidencialidade acertado para ela não discutir suas relações com Trump, informaram nesta sexta-feira, 9, as redes de TV NBC e CNN.

Segundo o advogado de Daniels, Michael Avenatti, que mostrou às emissoras o email, o documento mostra que o advogado Mick Cohen agiu como pessoa jurídica ao fazer o pagamento para Daniels – algo que ele alega ter sido feito com recursos pessoais. O depósito foi feito por meio de uma conta no First Republic Bank.

Apesar disso, não há provas de que o presidente soubesse da negociação. Um envolvimento dele indicaria que o pagamento com dinheiro da campanha não foi informado à Justiça eleitoral americana, o que configuraria crime.

O email não diz de onde vêm os fundos usados no pagamento. A campanha, no seu informe de prestação de contas, dizia ter uma conta neste mesmo banco, estimada entre US$ 15 mil e US$ 50 mil.

Daniels recorreu na terça-feira 6 a um tribunal de Los Angeles para anular um acordo de confidencialidade firmado com o presidente americano, Donald Trump.Ela afirma que o acordo de confidencialidade não tem validade porque não foi assinado pelo republicano. "A demandante solicita que este tribunal declare que o acordo nunca se concretizou e não existe, entre outras coisas, porque Trump jamais o firmou", afirmou o advogado da atriz.