Advogado diz que Aristide nunca renunciou O ex-líder do Haiti Jean-Bertrand Aristide disse que saiu forçado de seu país e que nunca renunciou formalmente da presidência, segundo o advogado francês Gilbert Collard. "Ele me disse que não renunciou", afirmou Collar ao jornal parisiense France-Soir. De acordo com o advogado, Aristide reconheceu ter escrito "uma nota indicando que se a partida dele evitaria um banho de sangue, ele poderia partir". Mas o ex-líder também disse que "se tivesse que renunciar, o faria de acordo com a Constituição e não com um empurrão de uma potência estrangeira". A Embaixada haitiana em Paris confirmou que Aristide contratou os serviços de Collard no ano passado. O jornal não indicou quando Collard falou com Aristide. Os comentários do advogado confirmam alegações de Aristide segundo as quais os militares americanos o forçaram a deixar o Haiti. Na segunda-feira, em uma entrevista televisionada, Aristide disse que os americanos o forçaram a assinar uma carta de renúncia enquanto deixava o país. Collard afirmou também que está trabalhando com advogados americanos para tentar determinar se os Estados Unidos, e talvez a França, violaram leis internacionais. Paris e Washington pediram para que Aristide renunciasse e tropas dos dois países formam atualmente as forças multinacionais de segurança no Haiti.