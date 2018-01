"Advogado do diabo" francês vai defender Saddam Jacques Vergés, conhecido como o "advogado do diabo" ou "das causas impossíveis", por ter defendido Klaus Barbie, o carrasco nazista de Lyon, o terrorista vezenuelano Illich Ramírez Sánchez (ou Carlos, o Chacal) e o dirigente do Camboja durante o genocídio, Kieu Samphan, será o advogado de Saddam Hussein, segundo ele próprio anunciou. Vergés foi contatado por um sobrinho de Saddam, quando se encontrava em Amã, na Jordânia, em contato com a mulher e filhos de Tarek Aziz, o antigo chefe da diplomacia iraquiana, que já o haviam contratado anteriormente. Recentemente, em entrevista concedida à Agência Estado, Vergés já havia admitido que poderia defender Saddam. O advogado, de 79 anos, antecipou que o processo de Saddam poderá ser explosivo, pois pretende convocar o secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, que segundo ele, teria intermediado a venda de toxinas de antraz ao regime iraquiano em 1988. Não há data prevista para o julgamento de Saddam, que está em poder das forças americanas de ocupação no Iraque e do qual nem o paradeiro foi divulgado.