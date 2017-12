Advogado dorme e condenado à morte tem novo julgamento Um condenado à morte no Texas cujo advogado de defesa dormiu durante as sessões do tribunal será solto ou submetido a novo julgamento, já que a Corte Suprema dos EUA se negou hoje a intervir no caso. O máximo tribunal rejeitou uma apelação das autoridades do Texas, segundo as quais o mero fato de que o advogado tenha dormido durante o julgamento não significa necessariamente que a sentença tenha sido injusta. A decisão da Corte Suprema significa que o estado do Texas deve decidir se volta a julgar Calvin Jerold Burdine ou o deixa em liberdade. Burdine foi acusado de matar a punhaladas seu amante homossexual W. T. Wise, em Houston em 1983. Burdine confessou o crime, mas agora nega ter matado Wise. Ele sustenta que foi um cúmplice que apunhalou a vítima enquanto ele próprio tentava dissuadir o atacante. Os membros do júri e um secretário do tribunal disseram posteriormente que o advogado designado pelo estado para defender Burdine, Joe Cannon, dormiu durante 10 minutos em várias ocasiões durante o julgamento, em 1984, e na fase judicial seguinte. O acusado foi condenado à morte. Burdine esteve a ponto de ser executado em 1987, antes de um outro tribunal adiar o cumprimento da sentença. Cannon, já falecido, sempre negou que tivesse dormido durante o julgamento.