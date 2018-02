Advogado é deixado na Via Anchieta depois de seqüestro Três homens armados seqüestraram, na noite desta segunda-feira, um advogado em Guarulhos, município da grande São Paulo. Depois de roubar o cartão do banco da vítima, os criminosos o deixaram por mais de dez horas dentro do porta-malas do carro. Depois de fazer vários saques em caixas eletrônicos de Guarulhos, os ladrões seguiram em direção à Baixada Santista. Quando o carro chegou em Santos, uma viatura da Polícia Militar da região, que já havia sido acionada sobre o seqüestro, iniciou a perseguição aos bandidos que, para fugir, decidiram voltar para a estrada. O carro onde estavam os seqüestradores e o advogado perdeu o controle e capotou na altura do quilômetro 41 da Rodovia Anchieta. Depois do acidente, os ladrões entraram no matagal. No cerco policial, dois homens foram presos, informa o site A Tribuna. Mais tarde, a vítima, bastante abalada, reconheceu um dos marginais depois de ver seu documento de identidade no 1º Departamento Policial de Santos.