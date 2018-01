Advogado é favorito em eleição na Geórgia O advogado Mikhail Saakashvili, de 36 anos e educado nos EUA, é o candidato favorito nas eleições presidenciais de hoje na Geórgia, ex-república soviética situada no Cáucaso, no sudeste da Europa. As eleições foram convocadas depois que centenas de milhares de pessoas saíram às ruas de Tbilisi, em novembro, exigindo a saída do presidente Eduard Shevardnadze, acusado de ter fraudado as eleições parlamentares. Shevardnadze renunciou em 23 de novembro. Ex-ministro da Justiça de Shevardnadze, Saakashvili deixou o cargo em protesto contra a corrupção no Estado e depois liderou o movimento de oposição que forçou a renúncia do presidente, na chamada "revolução do povo" As pesquisas indicam que ele terá mais de 80% dos votos, dez vezes mais do que seu rival mais próximo, Temur Shashiashvil, ex-governador de uma província do país. O debate concentrou-se na elevada corrupção e pobreza e no separatismo em duas regiões. Outros três advogados, um ex-governador e o chefe de uma entidade de defesa dos deficientes disputam a presidência, mas praticamente não têm chance. "Estas eleições são totalmente previsíveis. Ninguém tem dúvida da vitória de Mikhail Saakashvili", disse Archil Gegeshidze, um analista da Fundação Georgiana para Estudos Estratégicos e Internacionais. Embora o resultado pareça certo, a eleição será acompanhada de perto no Ocidente, na Rússia e nos países vizinhos porque a Geórgia fica numa região conflituosa (o Cáucaso) e em seu território passará um oleoduto que ligará reservas do Mar Cáspio aos mercados consumidores ocidentais. O investimento no projeto é estimado em US$ 2,7 bilhões. Além do mais, foram as evidências de fraude nas eleições parlamentares, comprovadas por observadores internacionais, que levaram à "revolução do povo".