Advogado: EUA acusarão Assange por espionagem

"Acreditamos que ela se aplique ao senhor Assange e que, no caso, ele tem direito às proteções da Primeira Emenda como editor do WikiLeaks e que qualquer processo sob o ato de espionagem seria, do meu ponto de vista, inconstitucional e colocaria em risco todas as organizações de mídia nos Estados Unidos", disse Robinson Said. Os detentos da prisão de Wandsworth estão colocando bilhetes de apoio sob a porta da cela de Assange, informaram fontes à Sky News. As informações são da Dow Jones.