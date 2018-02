Advogado quer rever condenação dos assassinos de jornalista dos EUA Um advogado de defesa pediu a uma corte paquistanesa de apelações a revisão da sentença de três dos quatro militantes islâmicos condenados pelo seqüestro seguido de assassinato do repórter Daniel Pearl, do Wall Street Journal. Numa petição impetrada na Suprema Corte da província de Sindh, o advogado Rai Bashir disse que o processo contra Salman Saqib, Fahad Naseem e Shaikh Adil foi "falso e infundado". Eles foram condenados na segunda-feira à prisão perpétua, que no Paquistão tem 25 anos de duração. Bashir não representa o quarto réu, Ahmed Omar Saeed Sheikh, condenado à morte. O advogado de Saeed, Abdul Waheed Katpar, disse que entrará com o recurso na sexta-feira.