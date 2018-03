Advogado será candidato democrata em NY O advogado Mark Green, procurador do município de Nova York, foi escolhido na noite desta quinta-feira, para ser o candidato do Partido Democrata que vai disputar as eleições para a Prefeitura da cidade no próximo dia 6 de novembro. Ele deve enfrentar, na disputa pelo cargo que Rudolph Giuliani ocupa atualmente, o republicano Michael Bloomberg, um empresário magnata da cidade. A vitória foi apertada. Green teve, nessas eleições primárias dos democratas, 52% dos votos apurados, contra 48% de seu concorrente, o atual sub-prefeito da região do Bronx, Fernando Ferrer. Mark Green era o mais liberal entre os dois candidatos. Foi apoiado em editorial pelo jornal "The New York Times" e tem maioria entre o eleitorado de origem européia. Fernando Ferrer fez sua base entre os latinos e negros. Segundo todas as pesquisas, Green larga como o favorito, já que Nova York vota tradicionalmente nos democratas. Após os atentados contra o World Trade Center, Green e Bloomberg decidiram adiar em três meses a posse inicialmente prevista para primeiro de janeiro de 2002, o que permitiria Giuliani administre melhor a crise atual.