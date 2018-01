Advogados acusam polícia de torturar líderes no Zimbábue Líderes de oposição ao governo do Zimbábue foram agredidos, detidos e torturados pelos policiais que dispersaram uma oração pelo resgate do país realizada ontem em Harare, a capital, denunciaram advogados e colegas dos ativistas. Um manifestante foi morto pela polícia e dezenas acabaram presos quando se preparavam para as orações. Jornalistas que tentavam acompanhar o evento também foram detidos. Por meio de um comunicado, os organizadores do ato informaram que advogados visitaram os líderes na prisão nesta segunda-feira, 12, e contaram que o oposicionista Morgan Tsvangirai desmaiou três vezes depois de ser espancado pela polícia. Outro líder de oposição, Lovemore Madhuku, foi levado a um hospital de Harare na manhã de hoje também depois de ter sido espancado pela polícia, prosseguiram os advogados. Pelo menos outros quatro líderes cívicos e oposicionistas foram torturados pela polícia entre ontem e hoje, acusou o grupo. O governo do Zimbábue não se pronunciou sobre as denúncias. A Campanha Salve o Zimbábue é promovida por uma aliança de grupos oposicionistas, cívicos, religiosos e estudantis. Os opositores do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, o culpam pela escassez de comida, pela crise econômica, pela inflação de mais de 1.600% (a mais alta do planeta), pela repressão e pela corrupção.