Advogados de Aristide apresentam queixa contra EUA e França Os advogados do ex-presidente do Haiti Jean-Bertrand Aristide, o criminalista francês Gilbert Collard, seu colega americano, Brian Concannon, e a representante do ex-líder haitiano Ira Kurzban, anunciaram hoje, na capital francesa, que vão apresentar queixa em cortes internacionais contra a França e Estados Unidos por seqüestro. Eles atendem, dessa forma, pedido do presidente destituído - atualmente exilado na República Centro-Africana. Segundo Collard, Aristide afirma ter sido destituído e forçado a abandonar seu país num avião americano pelo governo de Washington, com a cumplicidade de Paris. O Ministério do Exterior da França continua afirmando que "houve demissão formal", mas Collard não concorda. "Uma demissão à noite, cercado por militares com armas nas mãos, não me parece constitucional", acrescentou. A queixa visa igualmente o atual embaixador francês em Porto Príncipe, Thierry Burkard, e seu antecessor Yves Gaudel, o escritor Regis Debray e a irmã do chanceler francês, Dominique de Villepin, Veronique de Villepin. Simultaneamente, outra queixa será apresentada nos Estados Unidos contra o embaixador norte-americano no Haiti, James Foley. A presença da irmã do ministro na capital haitiana, ainda antes do desfecho da crise, foi interpretada como forma de pressionar o então presidente. Ela participou da missão exploratória chefiada por Regis Debray antes da fase aguda da crise, cujo relatório final teria convencido as autoridades do Ministério do Exterior da França da situação insustentável do governo de Aristide, fato que contribuiu para a mudança da posição francesa.