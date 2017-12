Advogados de Biggs tentarão indulto Depois de viver 31 anos no Brasil, o assaltante inglês Ronald Biggs, de 71 anos, que participou, em 1963, do assalto ao trem postal Glasgow-Londres, deixou hoje o País rumo à Inglaterra. As autoridades britânicas anunciaram que pretendem prender Biggs tão logo ele desembarque, mas os advogados dele ainda pretendem tentar negociar um pedido de indulto. Antes do embarque, o assaltante prestou depoimento à Polícia Federal (PF), informando estar viajando por livre e espontânea vontade. Biggs viajou num avião do tablóide inglês The Sun, que teria pago ao assaltante mais de US$ 500 mil - segundo informações do advogado do assaltante, Wellington Mousinho - para ter exclusividade em entrevistas e o direito de o acompanhar até a Inglaterra. Biggs, que usava um chapéu panamá e uma camiseta vermelha com o nome do jornal, viajou acompanhado de dez pessoas, entre elas, o filho Mike, ex-integrante do grupo Balão Mágico, o comparsa dele no assalto Bruce Reynolds, o médico particular Ricardo Mourilhe Rocha e jornalistas do diário inglês. No documento, assinado por Biggs, ele informa ter consciência de que está indo para a Inglaterra e de que será preso ao chegar lá. O termo especifica que ele foi informado antecipadamente da prisão pela representação consular britânica no Rio, amigos e familiares. Biggs sofreu três derrames e está impossibilitado de falar. O depoimento foi prestado pelo filho Mike, que exibia um boné com o logotipo do tablóide inglês, e, segundo policiais federais, adotou uma postura agressiva durante as declarações. O depoimento foi feito pelo delegado da PF no aeroporto, Victor Hugo Poubel. Segundo o delegado, embora estivesse com o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e a carteira de trabalho expirados, Biggs estava legal no País porque possuía um protocolo de permanência. O depoimento durou 15 minutos. Perguntado se gostaria de acrescentar algo ao depoimento, Biggs agradeceu ao governo e ao povo brasileiro pela "hospitalidade e carinho" que sempre recebeu enquanto esteve no País. Ele estava o tempo todo numa cadeira de rodas, mas, ao embarcar, subiu andando as escadas do avião. O depoimento foi acompanhado pelo médico e pelo cônsul-geral da Inglaterra no Brasil, Geoffrey Cowling, que também assinaram o documento. O assessor de imprensa da PF, Clóvis Ramos, informou que Biggs parecia lúcido e compreendia tudo o que era falado. O avião no qual o assaltante viajou fará uma escala na Ilha do Sal - possessão portuguesa na África -, depois de 5h39 de vôo. O objetivo da escala, prevista para durar cerca de uma hora, é reabastecer. Mas, segundo informou Mousinho, do território português, seria feita uma última tentativa de negociar o pedido de indulto para o assaltante. Ao todo, a previsão era de que a viagem dure 12 horas 40 minutos e que Biggs chegasse à Inglaterra às 7 horas (horário de Brasília) desta segunda-feira. A empregada doméstica Rosalina Pereira dos Santos, de 51 anos, que trabalhou para Biggs durante 22 anos, esteve no aeroporto para se despedir do patrão. Chorando, ela afirmou que Biggs é um excelente amigo e um ser humano fantástico. "Espero que, lá, tratem dele com dignidade, respeito e consideração. Que possam ver todas as coisas boas que ele fez", disse.