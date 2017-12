Advogados de Saddam apelam de sentença de morte Os advogados de Saddam Hussein apelaram neste domingo da sentença de morte imposta ao ex-ditador iraquiano, por causa da onda de repressão contra os curdos, lançada durante sua ditadura, informou o porta-voz do Alto Tribunal do Iraque, Raid Juhi. No último dia 5 de novembro, cinco juízes iraquianos condenaram Saddam e dois integrantes de sua equipe à morte por enforcamento. O ex-ditador foi condenado por ter comandado o massacre de 148 pessoas, no povoado de Dujail, ao norte de Bagdá.