Advogados de Saddam pedem aos iraquianos que rejeitem o julgamento por genocídio Os advogados de Saddam Hussein incitaram os iraquianos nesta quinta-feira a rejeitar o julgamento por genocídio do ex-ditador, acusando a corte de preconceito contra Saddam. "Conclamamos a opinião pública[...]a parar com essa farsa (da corte iraquiana) que intencionalmente feriu os sentimentos dos iraquianos, árabes e de todas as pessoas de bem, por tentar ofender repetidas vezes a dignidade de nosso presidente Saddam e de seus camaradas", afirmaram os advogados em declaração em inglês divulgada nesta quinta-feira. A declaração não diz se os advogados de Saddam continuarão a boicotar o julgamento. Eles deixaram o tribunal na segunda-feira passada para protestar contra supostas violações de procedimentos judiciais, e pela remoção do juiz-chefe original, Abdullah al-Amiri. Al-Amiri, que foi substituído na semana passada por seu vice, Mohammed Oreibi al-Khalifa, foi acusado de favorecer Saddam. Al-Khalifa nomeou advogados substitutos para que o julgamento pudesse continuar. Mas Saddam os rejeitou em uma sessão caótica nesta terça-feira, na qual o ex-ditador foi novamente expulso, assim como os outros seis réus, antes de adiar o julgamento para 9 de outubro. O novo juiz afirmou querer dar tempo aos réus para persuadir seus advogados originais a encerrar o boicote, ou a procurar novos advogados. O julgamento, o segundo de Saddam, começou dia 21 de agosto. O ex-ditador e os outros seis réus são acusados de genocídio por suas atuações durante o massacre de curdos no final dos anos 1980. Se condenados, os réus podem ser enforcados.