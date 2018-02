Advogados negros ingleses querem criar sua própria associação Advogados de minorias étnicas disseram nesta sexta-feira que deverão criar seu próprio órgão profissional, se a Sociedade dos Advogados da Inglaterra e Gales se recusar a permitir uma investigação independente para determinar se ela é institucionalmente racista. Peter Herbert, da Sociedade dos Advogados Negros, disse que o exercício de sua profissão na Grã-Bretanha está atrasado no tempo no que diz respeito a discriminações por raça e sexo. Carolyn Kirby, que nesta sexta-feira foi indicada como a primeira mulher a presidir a entidade, teve de desculpar-se recentemente por declarações sobre gerentes originários do sul da Ásia. Ela negou racismo.