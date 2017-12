Advogados são chamados a recolher pertences de Saddam Os advogados de Saddam Hussein foram convocados para recolher os objetos pessoais do ex-ditador, mas o Ministério da Justiça do Iraque negou que o ex-presidente esteja sob sua custódia e a possibilidade de enforcamento no sábado, informou hoje Khalil al-Dulaimi, chefe da equipe legal do ditador. Dulaimi assegurou que as forças americanas fizeram este pedido por telefone às 11h10 (5h10 de Brasília). Segundo outro membro da equipe da defesa, Issam al-Gasawi, Saddam permanece sob custódia americana em uma prisão iraquiana, à espera que as autoridades decidam executá-lo. Um tribunal iraquiano lhe impôs a pena capital em novembro e o condenou à forca por ordenar a morte de 148 xiitas. Já Dulaimi disse: "Recebi a ligação do responsável pela custódia do presidente Saddam Hussein, que me falou da necessidade de designar uma pessoa para recolher os objetos e objetos pessoais de Saddam Hussein." Além disso, afirmou que esta pessoa devia pegar os pertences de Barzan al-Tikriti - meio-irmão do ex-ditador - e do ex-juiz Awad al-Bandar. O Tribunal Penal iraquiano ratificou no dia 26 a sentença de morte contra Saddam Hussein e seus dois ex-colaboradores, que segundo as leis iraquianas terão que ser executados até 30 dias após a confirmação da sentença, que não poderá ser apelada. Porém, uma alta autoridade do Ministério da Justiça disse à Reuters que Saddam não será executado antes de 26 de janeiro, 30 dias depois de sua apelação ter sido rejeitada. Matéria ampliada às 08h58