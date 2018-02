Aécio vence em Paris, com Dilma em segundo e Marina em terceiro

PARIS - O candidato do PSDB Aécio Neves venceu o primeiro turno das eleições à presidência na França, um dos maiores colégios eleitorais do Brasil no exterior. O tucano somou 1.170 votos, totalizando 37,1% dos votos nominais - o total, menos brancos e nulos. Em segundo lugar, ficou a atual presidente, Dilma Rousseff, candidata do PT, que teve 961 votos, ou 30,5% do total, à frente da ex-ministra Marina Silva, do PSB, que somou 739 votos, ou 23,4% da preferência.

Dentre os candidatos "nanicos", quem se saiu melhor foi Luciana Genro, do PSOL, que teve 192 votos, à frente de Eduardo Jorge, do PV, com 76. Completaram o quadro Zé Maria, com 14, Pastor Everaldo, com 7, Mauro Iasi, com 6, Eymael e Levy Fidelix, empatados com 3, e Rui Costa Pimenta, com 2. Os votos brancos somaram 107, e os nulos, 66, completando 3.346 votos computados.

O número de eleitores que compareceu em 2014 é próximo do número total de inscritos em 2010, quando da última eleição presidencial: 3.947. Naquele ano, apenas 2.150 compareceram às 11 seções eleitorais organizadas pelo consultado-geral de Paris - neste ano foram 22. Porém, a abstenção cresceu neste ano. Menos da metade dos 8.807 inscritos decidiram exercer o direito de voto.

Números finais de Paris:

