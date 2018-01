Aeoroporto na Califórnia é fechado após suspeita de bomba O aeroporto de Long Beach, na Califórnia, teve que ser temporariamente fechado nesta segunda-feira para que um pacote suspeito encontrado em um carro alugado fosse detonado. Nenhum explosivo foi encontrado. O incidente acontece no dia em que os Estados relembram o quinto aniversário dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. A investigação da suspeita obrigou o fechamento do aeroporto, mas as pessoas que já tinham passado pela segurança foram autorizadas a permanecer nos terminais. Nenhum funcionário teve que deixar o serviço, informou a porta-voz do aeroporto, Sharon Diggs-Jackson. Segundo um membro do departamento do xerife do Condado de Los Angeles, o item suspeito era uma bolsa de viagem. Durante a investigação, as pessoas que estavam dentro do terminal e esperando para fazer o check in tiveram que ser levadas para a entrada do aeroporto. Todos os carros que se aproximavam do terminal foram bloqueados. Ainda segundo as autoridades, nenhum pouso foi afetado, mas oito decolagens foram adiadas. Nova York sem trens A estação de trem Penn Station, em Nova York, também foi brevemente evacuada e todos os trens foram suspensos nesta segunda depois que uma sacola suspeita foi encontrada na área de venda de passagens. Depois, a polícia constatou que a sacola de pano continha apenas lixo. Em outro incidente, um vôo da United Airlines de Atlanta para São Francisco foi desviado para Dallas depois de ter sido encontrado a bordo um computador de mão BlackBerry sem dono. Antes da partida, oficiais já haviam encontrado e removido uma mochila do Airbus 319. Depois de uma inspeção em Dallas, quando nada suspeito foi encontrado, o avião retomou o vôo para São Francisco. Texto atualizado às 17h55