Aéreas pedem que passageiros cedam assentos após caos

A British Airways e a Virgin Atlantic pediam a passageiros com viagens marcadas para voos de longa distância na próxima semana para que considerassem a possibilidade de ceder seus assentos para viajantes afetados pelas interrupções no tráfego aéreo.

Com o fechamento do espaço aéreo causado pelas nuvens de cinzas expelidas pelo vulcão Eyjafjallajokull, a aviação civil na Europa vivenciou a pior interrupção de voos desde a Segunda Guerra. Mais de 100 mil voos foram cancelados e as companhias aéreas estimam ter registrado um prejuízo de mais de US$ 2 bilhões em razão do caos.

"É uma situação muito difícil e estamos tendo que lidar com uma série de complexidades, companhias aéreas afetadas em diversas parte do mundo e tripulações presas em diferentes pontos do globo", afirmou o executivo-chefe da British Airways, Willie Walsh.

Autoridades na Europa afirmam que a maior parte do continente está agora livre das cinzas vulcânicas e que a maioria dos serviços aéreos opera normalmente. Várias operadoras aéreas afirmaram que estão colocando novos voos à disposição para que os viajantes consigam voltar para suas casas.

Islândia

A agência de proteção civil da Islândia informou que o Eyjafjallajokull ainda estava expelindo cinzas, mas que as nuvens situavam-se cerca de 3 quilômetros acima do nível da terra - uma altura que não seria capaz de atingir jatos. E os ventos tomavam a direção do sudeste - distante da Europa, segundo Olof Baldursdottir, membro da agência de defesa civil.

Vários aeroportos da Islândia - incluindo o Keflavik International Airport e Reykjavik International Airport - seguem fechados.

"Ainda há muitos tremores no vulcão, mas a nuvem de fumaça tem altura inferior a 3 quilômetros e as cinzas estão caindo, principalmente, nos arredores", disse Baldursdottir. Pall Einarsson, um geofísico da Universidade da Islândia, afirmou que o Eyjafjallajokull estava sendo monitorado de perto e expelindo cinzas em uma quantidade bem menor. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.