Aeromoça diz ter sido demitida por causa de foto em blog A aeromoça Ellen Simonetti afirmou ter sido demitida da empresa aérea americana Delta Airlines por ter publicado fotos em que aparecia de uniforme no seu blog na internet. O blog conta histórias que misturam ficção e realidade e tinha cerca de dez fotos, das quais apenas uma a mostrava no uniforme da Delta. Simonetti, que assinava como Queen of the Sky (ou rainha dos céus), já havia sido suspensa pela Delta, sem direito a vencimentos, em setembro. A empresa aérea, no entanto, vem se recusando a comentar o caso da aeromoça, alegando tratar-se de "assunto interno de funcionários". Em um anúncio no blog da aeromoça, ela afirmou que pretende mover uma ação contra a Delta. "Por causa da minha suspensão e da subseqüente demissão por justa causa, vou agora apresentar queixa por discriminação à Comissão Federal de Igualdade de Oportunidades no Emprego", diz o blog. A Delta Airline sustenta ter "regras muito claras" sobre o uso não-autorizado da sua marca, e isso inclui uniformes.