Aeronáutica prepara hospital de campanha no Haiti

"Viemos aqui para ajudar e temos um grupo muito experiente que já atuou em diversas situações de calamidade no Brasil e no exterior. A expectativa é muito grande de toda a equipe. Todos sabem que é um trabalho árduo, mas bastante gratificante. Somos formados e treinados para isso", disse o chefe do HCAMP, Brigadeiro-Médico José Maria Lins Calheiros. Ele é um dos profissionais da equipe que estiveram nos terremotos do México e El Salvador, na década de 1980. O Brigadeiro explicou que será aperfeiçoada a infraestrutura do local de atendimento preparado por equipes de engenharia do Exército.

A expectativa é que os atendimentos comecem ainda hoje. "Fiquei até emocionada quando fui chamada. Uma população que está sofrendo tanto. Quanto mais crianças eu puder ajudar, eu vou fazer com muita alegria. Nós vimos no caminho do aeroporto para a base que a situação é bastante difícil", disse a pediatra Marly Castro, que é Capitão da FAB.

O HCAMP é um hospital móvel para curto período de internação e destinado a atender feridos em combate, composto de módulos (barracas) climatizados, que podem ser montados em diversas configurações, dependendo da necessidade. No Haiti, a unidade estará em sua configuração completa, com módulos adicionais para internações de curto período, além dos que servem ao atendimento ambulatorial.