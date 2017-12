Aeronave militar mexicana cai no mar com quatro tripulantes Um avião Antonov da Força Aérea Mexicana caiu hoje no mar com quatro tripulantes próxima ao litoral de Acapulco, no estado de Guerrero, informou a Secretaria de Defesa Nacional (Sedena). O avião, pertencente à Base Aérea Militar Nº 1, localizada em Santa Lúcia, no Estado do México (centro), sofreu o acidente aéreo na manhã deste sábado, a aproximadamente 8 quilômetros ao sudeste da praia Pie de la Cuesta, após ter transportado tropas durante o dia. "Ao realizar os procedimentos para aterrissar na pista da Base Aérea Militar Nº 7, levantou novamente vôo e caiu no mar, desconhecendo-se até o momento as causas do acidente", indicou a Sedena em comunicado. A tripulação da aeronave era composta pelos tenentes Erik Maldonado Vargas e Isidro Estrada Adame, o subtenente Víctor Manuel Flores Rodríguez e o especialista em eletrônica de aviação Roberto Lillo de Jesús, que até o momento não foram localizados. Aeronaves da Força Aérea Mexicana e embarcações da Secretaria de Marinha do México, estão realizando trabalhos de busca e resgate, sem resultados.