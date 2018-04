Aeronave que transportava Yatsenyuk é inspecionada

O voo partiu na noite de quinta-feira de Bruxelas para Viena e aterrissou nos horários planejados, mas foi colocado sob "estado de alarme", informou o porta-voz do Ministério do Interior austríaco Karl-Heinz Grundböck. O controle de tráfego aéreo da Áustria, Austro Control, recebeu um alerta do serviço semelhante alemão, desencadeando uma série de procedimentos padrão de segurança, destacou o porta-voz do Austro Control Markus Pohanka. O ministro do Interior e a polícia foram notificados como parte do processo.

A polícia austríaca, incluindo forças antiterrorismo e a força policial especial do país, Cobra, entraram na aeronave logo após a aterrissagem na noite de quinta-feira no aeroporto de Viena, destacou a polícia da Baixa Áustria nesta sexta-feira. Segundo a polícia austríaca, o controle de tráfico aéreo alemão contatou o piloto sobre um alerta de ameaça à segurança do voo que recebeu. Como o piloto só deu uma resposta curta, oficiais alemães avaliaram que o alerta poderia ser legítimo, apontou comunicado da polícia, acrescentando que se sabia que Yatsenyuk e sua delegação estavam a bordo.

A polícia não disse do que se tratava o alerta, mas questionou passageiros antes de determinar que não havia perigo, destacou Grundböck. Yatsenyuk conseguiu pegar a sua conexão para Kiev, salientou o ministro. Ele apontou ainda que, do ponto de vista da polícia, não havia necessidade de mais investigações porque o alerta foi considerado alarme falso. Fonte: Dow Jones Newswires.