Aeronaves da FAB aguardam na fronteira da Bolívia Dois helicópteros e um avião Hércules da Força Aérea Brasileira estão a caminho da Base Aérea de Corumbá, na fronteira com a Bolívia, onde aguardarão autorização para decolar rumo a La Paz para resgatar os brasileiros retidos na capital boliviana, informa a Agência Brasil. A FAB vai autorizar a partida para a Bolívia assim que a situação de segurança for favorável. Os helicópteros e o Hércules deixaram Campo Grande por volta das 13h30. Além das três aeronaves, um Hércules permanece na Base Aérea de Campo Grande em alerta. Os turistas brasileiros retidos em La Paz já foram transferidos pela Embaixada brasileira para um hotel a três quilômetros do aeroporto, e aguardam a chegada das aeronaves para retornar ao Brasil.