Aeroporto afegão é atacado com foguetes Diversos foguetes foram lançados durante o fim de semana contra a pista de um aeroporto no leste do Afeganistão, informou um funcionário do governo local. Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. Também não há relatos de vítimas. Três foguetes explodiram dentro do aeroporto de Khost na madrugada de hoje, disse Mohammad Khan Gorbuz, porta-voz do governo local. Na noite de sábado, outros quatro foguetes atingiram o mesmo aeroporto, afirmou Gorbuz.