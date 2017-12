Aeroporto atacado na Flórida é saída para cruzeiros no Caribe

Miami - Localizado 34 quilômetros ao norte de Miami, perto da cidade Hollywood, na Flórida, o aeroporto de Fort Lauderdale é o 21.º mais movimentado dos EUA e é usado como hub por cerca de 30 companhias aéreas, como Caribbean Airlines, Spirit Airlines, Allegiant Air, Southwest Airlines e JetBlue Airways. O local fica perto de Port Everglades, de onde saem inúmeros cruzeiros para o Caribe.

Há quatro terminais em Fort Lauderdale por onde circulam cerca de 2,5 milhões de passageiros anualmente. Os tiros ocorreram no Terminal 2, que é usado pelas companhias Delta, Delta Connection, Air Canada e Air Canada Rouge.

A brasileira Azul opera um voo de Campinas para o aeroporto, mas usa o Terminal 4 para embarque e o Terminal 3 para desembarque, de acordo com o site da empresa.

Segundo a companhia aérea brasileira, o voo 9320, que partiu na manhã de ontem de Campinas, e pousaria às 18h35 (horário de Brasília), em Fort Lauderdale, foi desviado para Orlando em razão do ataque.

“Quando ocorreu o incidente, os tripulantes da Azul em Fort Lauderdale ainda não tinham iniciado turno, então estão todos bem”, informou a Azul em comunicado.

Ainda segundo a empresa, não havia previsão para novas decolagens em Fort Lauderdale. O voo 8704, com saída marcada para as 23h50 de hoje, foi adiado para as 4 horas de amanhã. / AP e REUTERS