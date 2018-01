Aeroporto de Bagdá reabre na quinta-feira O aeroporto internacional de Bagdá será reaberto na quinta-feira aos vôos humanitários, disse fonte diplomática italiana. "As autoridades militares norte-americanas nos disseram que na próxima quinta-feira podem aterrizar aviões com ajuda humanitária", disse o subdiretor da Ajuda Humanitária do ministério italiano das Relações Exteriores, Máximo Ianucci. A abertura do aeroporto será aproveitada pela Itália para enviar um hospital de campanha para Bagdá com a finalidade de atender as necessidades da população iraquiana. No hospital, que será instalado no centro de Bagdá, trabalharão 30 pessoas (médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar). "Depois dos primeiros dias de funcionamento decidiremos se vamos aumentar a capacidade e o pessoal", informou a fonte. Dos 34 hospitais existentes em Bagdá, segundo a organização "Médicos sem Fronteiras", metade estão fechados. Ianucci disse que o embaixador de Itália no Iraque, Gianludovico de Martino, retornará na quinta-feira à capital iraquiana, tornando-se o primeiro representante da União Européia a retomar o seu posto em Bagdá, após a invasão das forças da aliança anglo-americana. Veja o especial :