Aeroporto de Bali fecha pelo segundo dia consecutivo por ameaça do vulcão

INDONÉSIA - O Aeroporto Internacional Ngurah Rai, na ilha de Bali, permanecerá fechado nesta terça-feira, 28, pelo segundo dia consecutivo, devido ao alerta máximo diante da possível erupção do vulcão Agung. Por conta disso, milhares de pessoas foram impedidas de viajar.

"O fechamento do aeroporto de Bali é ampliado até a manhã de quarta-feira. As autoridades aeroportuárias continuam com suas avaliações", declarou em um comunicado Sutopo Purwo Nugroho, diretor de informação da Agência Nacional de Gestão de Desastres.

A fumaça representa uma ameaça mortal para as aeronaves. Na segunda-feira, 27, o aeroporto cancelou 445 voos nacionais e internacionais, o que afetou 59 mil passageiros. O medo é de que a fumaça afete os motores dos aviões e provoque um acidente.

A agência advertiu que uma erupção maior é possível, mesmo que um especialista em vulcões do governo tenha dito que a atividade poderia continuar durante semanas no mesmo nível sem que haja uma erupção explosiva. Com o alerta, o governo da Indonésia decidiu retirar 100 mil pessoas de áreas ameaçadas pelo risco de erupção do vulcão.

O vulcão ainda expulsa nuvens de fumaça cinza de até três mil metros de altura, colunas de vapor de água e há lava brotando pela cratera. As explosões do Agung podem ser ouvidas a uma distância de 12 quilômetros.

A nuvem de fumaça que afetou 22 povoados perto do vulcão se dirige nesta terça-feira em direção ao sudeste, atraída pela baixa pressão do ciclone tropical Cempaka, situado perto da costa sul da ilha de Java. /AP e EFE