Aeroporto de Belfast é fechado por temor de atentado O aeroporto de Belfast, na Irlanda do Norte, foi fechado, assim como uma das principais rodovias que conduzem ao aeroporto, em virtude de temor de ação terrorista no local, após um pacote suspeito ter sido descoberto na estrada M2. O presidente dos EUA e o primeiro-ministro britânico estão a caminho de Belfast, onde se reunirão para discutir o futuro do Iraque e o processo de paz no Oriente Médio. Especialistas em explosivos britânicos utilizaram robôs comandados por controle remoto para detonar o pacote suspeito. A polícia não confirmou se o pacote continha ou não explosivos. No começo do dia, a polícia recebeu telefonema de uma pessoa que identificou-se representante de dissidentes do Exército Republicano Irlandês (IRA), alertando para uma bomba que teria sido deixada num pequeno aeroporto ao oeste de Belfast. Veja o especial: