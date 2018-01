Aeroporto de Berlim é evacuado sob falsa ameaça de bomba O aeroporto Tegel de Berlim foi evacuado neste sábado, por volta das duas horas da madrugada, depois de um telefonema anônimo denunciando a existência de uma bomba no local, segundo informou a polícia. O ataque não tinha ligação com o atentado de madri, disseram os policiais. Autoridades de segurança retiraram os passageiros durante aproximadamente 40 minutos do aeroporto localizado no lado oeste da cidade, até determinar que a denúncia não era verdadeira, disse o porta-voz do aeroporto. "Não houve perigo", disse o porta-voz da polícia de Berlim Joerg Kunzendorf, por telefone., à Associated Press. O tráfico no aeroporto de Tegel flui normalmente.