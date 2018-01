Aeroporto de Bruxelas diminui restrições em vôos para os EUA O aeroporto internacional de Zaventem (Bruxelas) suspenderá na segunda-feira, dia 4, a proibição feita aos passageiros com destino aos Estados Unidos de levarem bagagem de mão, imposta depois que a Polícia britânica desarticulou um suposto plano terrorista para explodir aviões em pleno vôo. A partir de segunda-feira voltará a ser permitido carregar bagagem de mão a bordo, informou hoje o comitê de segurança do Aeroporto de Bruxelas. No entanto, continuará sendo proibido o transporte de líquidos, cremes ou géis na bolsa, produtos que deverão ser guardados na bagagem despachada. As exceções são somente para leite materno em mamadeira, alimentos e sucos de laranja para bebês e crianças, remédios prescritos em nome do titular da passagem aérea, insulina e outros remédios indispensáveis. A partir de amanhã voltará a ser autorizado também o uso de equipamentos eletrônicos em cabine, e serão suspensas as restrições aos produtos que os passageiros podem comprar nas lojas do aeroporto. As medidas de segurança mencionadas serão válidas também para os passageiros que fazem escala em Bruxelas com destino aos EUA.