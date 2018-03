Aeroporto de Bruxelas está ‘tecnicamente pronto’ para funcionar de forma parcial

BRUXELAS - O aeroporto de Bruxelas, cuja área de check-in foi devastada por um duplo atentado terrorista em 22 de março, está "tecnicamente pronto" para retomar parcialmente suas operações, mas não haverá "voos de passageiros até a noite de sexta-feira (1º)”, indicou o operador do aeroporto em um comunicado.

"A última etapa para retomar as atividades é uma aprovação formal por parte das autoridades políticas", acrescenta, razão pela qual ficou decidido "não organizar voos de passageiros certamente até sexta-feira". O comunicado não informa quando "as instâncias competentes" tomarão a decisão formal.

A zona de check-in e despacho de bagagens do aeroporto foi devastada pela explosão de duas bombas no dia 22 de março. Desde então o aeroporto permanece fechado. Os ataques no Aeroporto Internacional de Zaventem e na estação de metrô de Maelbeek deixaram 32 mortos e mais de 300 feridos.

Depois de uma simulação em infraestruturas temporárias, "o aeroporto está tecnicamente pronto para retomar os voos de passageiros", indica o comunicado. "A Brussels Airport Company recebeu autorização do serviço de bombeiros e da Direção Geral de Transporte Aéreo (DGTA)", acrescenta.

As infraestruturas instaladas em poucos dias permitirão receber 800 passageiros por hora para as partidas de Bruxelas. Segundo o comunicado, isso corresponde a 2,5 milhões de passageiros por ano, "o que representa 20% da capacidade normal do aeroporto".

O aeroporto de Bruxelas emprega direta ou indiretamente 20 mil pessoas.

Antes dos atentados, o operador reivindicava um tráfego de passageiros de 23,5 milhões de pessoas e 489 mil toneladas de carga por ano. /AFP