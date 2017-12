Aeroporto de Bruxelas reabre após ameaça de bomba O aeroporto de Bruxelas passou quase duas horas interditado na sexta-feira à noite (final de tarde no Brasil) devido a uma a ameaça de bomba, segundo as autoridades. "O alerta se revelou um falso alarme. Já acabou", disse um porta-voz do aeroporto. O alerta foi feito por telefone logo depois das 19h (16h em Brasília), segundo a polícia, que imediatamente desocupou as áreas de embarque e desembarque e vasculhou o local. Os aviões continuaram pousando, embora os passageiros não pudessem chegar aos saguões. Cerca de 20 partidas foram atrasadas, segundo o porta-voz aeroportuário.