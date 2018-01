Aeroporto de Frankfurt cancela 91 vôos O mau tempo provocou o cancelamento de 91 vôos e o desvio de outros 20 esta manhã no aeroporto internacional de Frankfurt, o mais movimentado da Europa Continental. Outros vôos operam com atraso. A equipe do aeroporto foi forçada a fechar a pista de pouso para retirar o gelo.