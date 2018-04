Aeroporto de Frankfurt quer operar a 50% durante greve

O GdF, que representa cerca de 200 empregados dos centros de operação de tráfego aéreo, declarou que planeja uma greve de 24 horas, a partir das 2h (horário de Brasília) da segunda-feira (20/02).

Greves de alerta na quinta e na sexta-feira da semana passada forçaram o cancelamento de cerca de 30% dos voos agendados no aeroporto alemão. O porta-voz da Fraport chamou os representantes do sindicato de volta às negociações. As informações são da Dow Jones.