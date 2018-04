Aeroporto de Frankfurt tem 224 voos cancelados

O sindicato GdF, que representa 200 empregados do centro de controle de tráfego aéreo nesse aeroporto, afirmou que a paralisação no Aeroporto de Frankfurt continuará até 2h (de Brasília) desta quarta-feira. O sindicato exige melhores salários e condições de trabalho. Greves na quinta-feira e na sexta-feira resultaram no cancelamento de cerca de 30% dos voos previstos nesse aeroporto.

No momento, a Fraport busca apoio de pessoal em outros aeroportos internacionais, e está preparada para mais dias de paralisação, informou o porta-voz da operadora. No domingo, a Fraport informou que pretendia manter 50% dos voos programados na segunda-feira mesmo com a greve, além de pedir que os sindicalistas voltem à mesa de negociações. A operadora disse que não houve contato entre as duas partes no fim de semana. As informações são da Dow Jones.